Morte Liliana Resinovich, la secondo autopsia potrebbe rivelare tutta la verità (Di domenica 13 ottobre 2024) Svolta nell’autopsia. Il secondo esame sul cadavere di Liliana Resinovich ha trovato una piccola frattura alla vertebra che potrebbe essere indizio di una Morte violenta della donna trovata morta nel gennaio del 2022 a Trieste. Inizialmente, la Procura aveva ipotizzato un suicidio, sostenendo che Liliana si fosse allontanata volontariamente. Ora, con la seconda autopsia, potrebbe cambiare tutto. L’ipotesi del suicidio è stata sempre più messa in dubbio da vari elementi emersi dalle indagini e dalle perizie. Gli abiti e le scarpe di Liliana erano puliti, il che rende difficile immaginare che abbia camminato su sentieri impervi senza raccogliere tracce di foglie o terra. Inoltre, la quantità di materiale vegetale nei sacchi che contenevano il suo corpo era minima, un ulteriore segnale che il cadavere potrebbe essere stato portato lì poco prima del ritrovamento. Thesocialpost.it - Morte Liliana Resinovich, la secondo autopsia potrebbe rivelare tutta la verità Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Svolta nell’. Ilesame sul cadavere diha trovato una piccola frattura alla vertebra cheessere indizio di unaviolenta della donna trovata morta nel gennaio del 2022 a Trieste. Inizialmente, la Procura aveva ipotizzato un suicidio, sostenendo chesi fosse allontanata volontariamente. Ora, con la secondacambiare tutto. L’ipotesi del suicidio è stata sempre più messa in dubbio da vari elementi emersi dalle indagini e dalle perizie. Gli abiti e le scarpe dierano puliti, il che rende difficile immaginare che abbia camminato su sentieri impervi senza raccogliere tracce di foglie o terra. Inoltre, la quantità di materiale vegetale nei sacchi che contenevano il suo corpo era minima, un ulteriore segnale che il cadavereessere stato portato lì poco prima del ritrovamento.

