Dailymilan.it - Milan, Christian Pulisic non si ferma più: assist anche con gli Stati Uniti!

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di domenica 13 ottobre 2024): continua lo straordinario momento di forma di, il giocatore ha realizzato uncon gliè inarrestabile. Non è bastata la sosta per le nazionali are lo stato di grazia dell’esterno rossonero che ha dato spettacolocon la maglia della. Il numero 11 delha realizzato l’per il goal che ha sbloccato la partita nell’amichevole contro Panama. Incontro conclusosi con il risultato di 2-0 a favore degli americani, guidati per la prima volta da Mauricio Pochettino in panchina.strepitoso:con gli