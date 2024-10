Meteo Liguria: settimana all'insegna del maltempo su Genova, le previsioni (Di domenica 13 ottobre 2024) Si apre una nuova settimana all'insegna del maltempo sulla Liguria e in particolare su Genova. Le temperature non si abbasseranno più di tanto - nel capoluogo rimangono comprese tra i 16 e i 22 gradi - ma almeno secondo le ultime previsioni a Genova avremo a che fare con la pioggia quasi ogni Genovatoday.it - Meteo Liguria: settimana all'insegna del maltempo su Genova, le previsioni Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Si apre una nuovaall'delsullae in particolare su. Le temperature non si abbasseranno più di tanto - nel capoluogo rimangono comprese tra i 16 e i 22 gradi - ma almeno secondo le ultimeavremo a che fare con la pioggia quasi ogni

