Mattarella: "La sicurezza sul lavoro è una priorità permanente per la Repubblica" (Di domenica 13 ottobre 2024) AGI - "Nella giornata odierna l'Italia rivolge il pensiero alle persone che hanno perso la vita o subito infortuni e malattie a causa del proprio lavoro. Oggi è un giorno di riflessione, ricordo e di rinnovato impegno. La sicurezza sul lavoro è una priorità permanente per la Repubblica. Ogni vita persa, ogni vita compromessa chiama un impegno corale per prevenire ulteriori perdite della salute e della dignità di chi lavora". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato all'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro in occasione della 74esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. "La sicurezza sul lavoro, oltre che una prescrizione costituzionale, è anzitutto una questione di dignità umana" sottolinea Mattarella. Agi.it - Mattarella: "La sicurezza sul lavoro è una priorità permanente per la Repubblica" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di domenica 13 ottobre 2024) AGI - "Nella giornata odierna l'Italia rivolge il pensiero alle persone che hanno perso la vita o subito infortuni e malattie a causa del proprio. Oggi è un giorno di riflessione, ricordo e di rinnovato impegno. Lasulè unaper la. Ogni vita persa, ogni vita compromessa chiama un impegno corale per prevenire ulteriori perdite della salute e della dignità di chi lavora". Lo scrive il presidente della, Sergio, nel messaggio inviato all'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi delin occasione della 74esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul. "Lasul, oltre che una prescrizione costituzionale, è anzitutto una questione di dignità umana" sottolinea

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Violazioni su salute e sicurezza sul lavoro : azienda agricola sospesa - Ancora controlli contro il caporalato nella provincia pontina. Questa volta i carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro e i militari della stazione locale hanno ispezionato un'azienda agricola del comune di Pontinia. All'esito del controllo la titolare dell'attività imprenditoriale, una... (Latinatoday.it)

Pontinia / Violazione su salute e sicurezza sul lavoro - denunciato titolare azienda agricola - PONTINIA – All’esito di un servizio straordinario di controllo per il contrasto al caporalato. . svolto unitamente a personale del locale Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, i Carabinieri della Stazione di Pontinia (LT), hanno denunciato in stato di libertà, una donna di 57 anni del luogo, titolare dell’azienda agricola oggetto di verifica sita a Pontinia (LT), […] L'articolo Pontinia / ... (Temporeale.info)

Sicurezza nei luoghi di lavoro - la patente a crediti spiegata ad aziende e studenti di Geometri - “Speriamo che non sia un ulteriore adempimento burocratico ma un sistema virtuoso per le buone imprese che vanno premiate per i sacrifici che fanno anche per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro” questa la sintesi del seminario informativo organizzato da CNA Arezzo e dalla società Oasi... (Arezzonotizie.it)