Maltrattamenti nella Rsa. I gestori: "Noi innocenti" (Di domenica 13 ottobre 2024) Hanno deciso di raccontare la loro verità, in attesa dei prossimi sviluppi del processo. Vincenzo D’Isanto, 53 anni, originario di Castelfiorentino e Debora Campanozzi, 53 anni di San Severo (Foggia), sono stati rinviati a giudizio lunedì scorso, per tutti i reati contestati dal pm Elena Leone, in quanto ex gestori della Rsa privata “Oasi di pace“ di Bagni di Lucca, nel novembre 2022 vennero arrestati dai carabinieri con pesantissime accuse di Maltrattamenti. Il gup Antonia Aracri ha fissato il processo per il 5 dicembre prossimo davanti al tribunale collegiale presieduto dal giudice Nidia Genovese. I difensori dei due imputati hanno deciso di non avvalersi del rito abbreviato, come era stato invece ipotizzato alla vigilia dell’udienza gup, ma hanno anzi chiesto al giudice il non luogo a procedere. Lanazione.it - Maltrattamenti nella Rsa. I gestori: "Noi innocenti" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Hanno deciso di raccontare la loro verità, in attesa dei prossimi sviluppi del processo. Vincenzo D’Isanto, 53 anni, originario di Castelfiorentino e Debora Campanozzi, 53 anni di San Severo (Foggia), sono stati rinviati a giudizio lunedì scorso, per tutti i reati contestati dal pm Elena Leone, in quanto exdella Rsa privata “Oasi di pace“ di Bagni di Lucca, nel novembre 2022 vennero arrestati dai carabinieri con pesantissime accuse di. Il gup Antonia Aracri ha fissato il processo per il 5 dicembre prossimo davanti al tribunale collegiale presieduto dal giudice Nidia Genovese. I difensori dei due imputati hanno deciso di non avvalersi del rito abbreviato, come era stato invece ipotizzato alla vigilia dell’udienza gup, ma hanno anzi chiesto al giudice il non luogo a procedere.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Telese - maltrattamenti aggravati ai danni della moglie : allontanato marito geloso - . Comunicato Stampa A seguito di una mirata e tempestiva attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, nella giornata di ieri, personale del Commissariato di P. S. elese Terme, dava esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento …. (Fremondoweb.com)

Torre Orsaia - maltrattamenti all’ex moglie : 2 anni di carcere per un 47enne - L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania, a seguito di una serie di denunce presentate dalla donna tra il 2021 e il 2022. La pena Nonostante l’uomo fosse già stato sottoposto al divieto di avvicinamento, gli episodi di violenza, avvenuti anche davanti ai due figli della coppia, sono proseguiti all’interno delle mura domestiche. (Zon.it)

Reati su minori - in Italia +34% in dieci anni : “Boom di maltrattamenti in famiglia”. I dati del dossier Indifesa di Terre des hommes - 952 i reati a danno di minori in Italia nel 2023, in media 19 al giorno, 95 in più rispetto al 2022. Sono stati 6. . “Il luogo in teoria più sicuro per i bambini e le bambine, l’ambiente familiare, sembra essere diventato pericoloso – aggiunge Eugenia Sepe, Vice questore della Polizia di Stato – le persone più prossime ai bambini diventano coloro che potrebbero rappresentare una minaccia per ... (Ilfattoquotidiano.it)