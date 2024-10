LIVE Superbike, GP Estoril 2024 in DIRETTA: Bulega prova a rimanere aggrappato a Razgatlioglu (Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica valida per il Gran Premio dell’Estoril, penultima tappa del Mondiale di Superbike 2024. Ci apprestiamo a vivere una giornata dalle grandi emozioni, dove tutti i riflettori saranno puntati sul turco Toprak Razgatlioglu, ormai davvero vicino alla conquista del titolo. Il pilota della BMW si è reso artefice di un fine settimana che, fino a questo momento, ha rasentato letteralmente la perfezione, testimoniato dalla pole position strappata in qualifica e dalla vittoria con una facilità disarmante conquistata in una gara-1 dove, però, Nicolò Bulega si è fatto trovare pronto, tenendo in qualche modo aperta la lotta con il diretto rivale con un secondo posto. Oasport.it - LIVE Superbike, GP Estoril 2024 in DIRETTA: Bulega prova a rimanere aggrappato a Razgatlioglu Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladella domenica valida per il Gran Premio dell’, penultima tappa del Mondiale di. Ci apprestiamo a vivere una giornata dalle grandi emozioni, dove tutti i riflettori saranno puntati sul turco Toprak, ormai davvero vicino alla conquista del titolo. Il pilota della BMW si è reso artefice di un fine settimana che, fino a questo momento, ha rasentato letteralmente la perfezione, testimoniato dalla pole position strappata in qualifica e dalla vittoria con una facilità disarmante conquistata in una gara-1 dove, però, Nicolòsi è fatto trovare pronto, tenendo in qualche modo aperta la lotta con il diretto rivale con un secondo posto.

