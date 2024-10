LIVE Sinner-Djokovic 1-2, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il serbo si salva con il servizio da 0-30 (Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Altra battuta vincente al centro. 15-15 Ace al centro per un Djokovic che sa che oggi deve ottenere tantissimo dal servizio. 0-15 Scambio ravvicinato a rete, Sinner ottiene il punto con la volée di diritto. 2-2 servizio vincente al centro di Sinner. Sul 30-15 l’azzurro aveva realizzato un ace, ma c’è stato un over rule da parte dell’arbitro. La palla era buona. 40-30 In rete il diritto di Djokovic, errore gratuito. 30-30 Risposta quasi vincente di Djokovic sulla seconda, che poi chiude comodamente con il diritto lungolinea. 30-15 Battuta esterna vincente, sul nastro la risposta di diritto. 15-15 Scambio davvero duro. Il primo a sbagliare è Sinner con il rovescio incrociato che finisce in corridoio. 15-0 Ace esterno di Sinner. 1-2 Larga la risposta di rovescio di Sinner. Djokovic si è aggrappato al servizio per salvarsi da 0-30. Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 1-2, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il serbo si salva con il servizio da 0-30 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Altra battuta vincente al centro. 15-15 Ace al centro per unche sa che oggi deve ottenere tantissimo dal. 0-15 Scambio ravvicinato a rete,ottiene il punto con la volée di diritto. 2-2vincente al centro di. Sul 30-15 l’azzurro aveva realizzato un ace, ma c’è stato un over rule da parte dell’arbitro. La palla era buona. 40-30 In rete il diritto di, errore gratuito. 30-30 Risposta quasi vincente disulla seconda, che poi chiude comodamente con il diritto lungolinea. 30-15 Battuta esterna vincente, sul nastro la risposta di diritto. 15-15 Scambio davvero duro. Il primo a sbagliare ècon il rovescio incrociato che finisce in corridoio. 15-0 Ace esterno di. 1-2 Larga la risposta di rovescio disi è aggrappato alperrsi da 0-30.

Atp Shanghai - la finale : Sinner in campo contro Djokovic - Il 37enne di Belgrado, invece, dall’altra parte del tabellone, ha messo k. o. Jannik Sinner in campo contro Novak Djokovic. Il 23enne altoatesino è approdato all’ultimo atto della competizione dopo aver sconfitto il ceco Tomáš Machá? (n°33 Atp) con il punteggio di 6-4 7-5, ottenendo così la matematica certezza di chiudere l’anno da numero 1 al vertice della classifica mondiale. (Lapresse.it)

