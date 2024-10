La Promessa Anticipazioni 14 ottobre 2024: Addio Feliciano. Petra e Teresa sono disperate! (Di domenica 13 ottobre 2024) Vediamo le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap in onda il 14 ottobre 2024 su Rete4. Nell'episodio Feliciano morirà. Per Petra e Teresa sarà una brutta botta. Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 14 ottobre 2024: Addio Feliciano. Petra e Teresa sono disperate! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Vediamo lee le Trame dell'episodio della Soap in onda il 14su Rete4. Nell'episodiomorirà. Persarà una brutta botta.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 14 ottobre 2024 : Clara torna a Milano. La Boscolo è molto cambiata! - Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 14 ottobre 2024. Nell'episodio della Soap di Rai1 vedremo Clara tornare a Milano molto cambiata mentre Ciro sconvolgerà Concetta con una verità che lei non si sarebbe mai aspettata. (Comingsoon.it)

Verissimo - gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi - domenica 13 ottobre 2024 - Anticipazioni: gli ospiti Questo pomeriggio Al Bano, giudice del talent di Canale 5 Io Canto Generation sarà a Verissimo con la figlia Romina Carrisi e il suo piccolo Axel Lupo. Streaming e tv Dove vedere la puntata di oggi – domenica 13 ottobre 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. (Tpi.it)

Beautiful - Anticipazioni Puntata del 14 ottobre 2024 : Hope si rifiuta di allontanare Thomas. Liam deve rassegnarsi! - Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 14 ottobre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap, Liam chiede a Hope di allontanare per sempre Thomas ma lei non potrà farlo per via del suo lavoro ma soprattutto per Douglas. (Comingsoon.it)