La confessione dell' autore dell' omicidio di Rozzano ero uscito nervoso e col coltello

AGI - Ucciso per un paio di cuffie wireless. È per questo incomprensibile motivo che il 19enne Daniele Rezza ha accoltellato e ammazzato Manuel Mastrapasqua poco prima delle 3 di notte di venerdì 11 ottobre in viale Romagna a Rozzano, in provincia di Milano. Il giovane, in stato di fermo con l'accusa di omicidio pluriaggravato e rapina, avrebbe colpito con un unico fendente al petto la vittima per poi scappare soltanto con le cuffie, lasciando a terra il portafoglio e il cellulare. Il ragazzo ha dichiarato agli inquirenti di essere uscito di casa "nervoso" e con un coltello. Che la morte del 31enne, magazziniere del Carrefour che stava rientrando a casa dopo il turno serale di lavoro, fosse legata a una rapina degenerata in omicidio i carabinieri della squadra Omicidi del nucleo investigativo di Milano erano pressochè certi.

Omicidio di Rozzano e la promessa della fidanzata di Manuel Mastrapasqua. È morto mentre le mandava un vocale - Manuel Mastrapasqua, il 31enne vittima di omicidio a Rozzano, stava chattando con la fidanzata quando è stato accoltellato a morte per delle cuffie. (Notizie.virgilio.it)

Chi è Daniele Rezza - killer dell'omicidio di Manuel Mastropasqua a Rozzano : la confessione su cosa è successo - Daniele Rezza, il presunto colpevole dell'omicidio di Rozzano che è costato la vita a Manuel Mastrapasqua, ha 19 anni. Era già stato denunciato per furto e tentata rapina. (Notizie.virgilio.it)

Omicidio di Rozzano - Manuel Mastrapasqua ucciso in due minuti per delle cuffie da 15 euro. L’assassino confessa : “Ho un peso addosso…” - L’accusa è di omicidio a scopo di rapina. 58. Denunciato per furto da minorenne e per tentata rapina a 18 anni, ora per lui l’accusa è di omicidio a scopo rapina. 55. L'articolo Omicidio di Rozzano, Manuel Mastrapasqua ucciso in due minuti per delle cuffie da 15 euro. Intanto, Manuel Mastrapasqua ha finito il turno di notte al Carrefour, esce e s’incamina per tornare a casa mentre manda ... (Ilfattoquotidiano.it)