Infortuni Monza, troppi giocatori fermi ai box. Nesta spera nel recupero di queste pedine (Di domenica 13 ottobre 2024) Infortuni Monza, troppi giocatori fermi ai box. Nesta spera di recuperare queste pedine sfruttando la Pausa Nazionale Il Monza sta attraversando un periodo molto delicato in classifica: serve tempo, ma soprattutto recuperare tutti quegli Infortuni che fino ad oggi si stanno dimostrando assai fatali per gli uomini di Alessandro Nesta. Come riportato da ForzaMonza.it, il

Monza-Roma : fuori El Shaarawy per infortunio - torna in campo Zalewski - Al suo posto è tornato in campo, dopo essere stato messo fuori rosa e poi reintegrato, Nicola Zalewski, che si è posizionato sulla fascia sinistra nel 3-4-2-1 giallorosso. The post Monza-Roma: fuori El Shaarawy per infortunio, torna in campo Zalewski appeared first on SportFace. El Shaarawy è uscito al 20? a causa di un problema fisico alla gamba sinistra. (Sportface.it)

LIVE Trento-Monza 1-0 - Supercoppa Italiana volley 2024 in DIRETTA : infortunio per Rychlicki - equilibrio nel secondo set - 12-12 - 15: Monza è invece stata la grande rivelazione della stagione 2023-2024, i lombardi sono stati capaci di spingersi sino alla finale, mettendo in grossa difficoltà persino Perugia, quest’anno sarà però tutta un’altra storia con una squadra completamente rinnovata: in banda sarà una sfida interna tra Osmany Juantorena, Ivan Zaytsev, Erik Rohrs, Luka Marttila, e Woo Jin Lee. (Oasport.it)

Ultime Notizie Serie A : Udinese di rimonta - è prima in classifica. Juve-Roma femminile allo Stadium; infortunio Dimarco - a rischio il derby? La moviola di Monza-Inter - Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. (Calcionews24.com)