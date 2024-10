“Emanuela Orlandi non è stata rapita. La pista di Londra? Una sciocchezza”: Pino Nicotri consegna 8 file segreti alla commissione d’inchiesta (Di domenica 13 ottobre 2024) Il giornalista Pino Nicotri è stato ascoltato ieri dalla commissione bicamerale d’inchiesta che indaga sul mistero della scomparsa di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana di cui non si hanno notizie dal 22 giugno del 1983. L’audizione Secondo quanto riportato dall’Ansa, Nicotri che da tempo segue il caso ha dichiarato ai parlamentari membri della commissione che crede sia stato “un normale caso di violenza, una prepotenza finita male di un membro del cosiddetto giro amical-familiare, potrebbe essere stato un amico di famiglia, un cugino, uno zio”. Molte parti dell’audizione, durata circa tre ore, sono state secretate su richiesta dello stesso Nicotri. Ilfattoquotidiano.it - “Emanuela Orlandi non è stata rapita. La pista di Londra? Una sciocchezza”: Pino Nicotri consegna 8 file segreti alla commissione d’inchiesta Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il giornalistaè stato ascoltato ieri dbicameraleche indaga sul mistero della scomparsa di, la cittadina vaticana di cui non si hanno notizie dal 22 giugno del 1983. L’audizione Secondo quanto riportato dall’Ansa,che da tempo segue il caso ha dichiarato ai parlamentari membri dellache crede sia stato “un normale caso di violenza, una prepotenza finita male di un membro del cosiddetto giro amical-familiare, potrebbe essere stato un amico di famiglia, un cugino, uno zio”. Molte parti dell’audizione, durata circa tre ore, sono state secretate su richiesta dello stesso

