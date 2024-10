Ilnapolista.it - Djokovic: «Sinner mi ricorda me. Il centesimo titolo non è una questione di vita o di morte»

(Di domenica 13 ottobre 2024) Novakoggi ha perso controla finale del Masters 1000 di Shanghai, che avrebbe potuto consegnargli il. Il serbo in conferenza ha chiarito che continuerà a inseguire questo obiettivo, ma non sarà la sua ossessione: «Continuerò a provarci perché succeda in futuro, ma non è unadio di. Penso di avere raggiunto tutti i miei più grandi obiettivi in carriera». Poi sulla stagione in corso: «Dal punto di vista dei risultati è stata una delle peggiori, ma sarebbe arrivato prima o poi il momento in cui non avrei vinto Slam e mantenuto il mio livello più alto dopo tanti anni. E va bene. Sono felice di aver vinto l‘oro olimpico che era l’obiettivo per quest’anno. Mi sarebbe piaciuto vincere uno Slam o un altro grande torneo, ma è andata come è andata. È una stagione che devi accettare.