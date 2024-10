Che Kaos sia stata cancellata dopo una sola stagione prova che Netflix non osa più come faceva agli inizi (Di domenica 13 ottobre 2024) Ok, Kaos è una serie particolare, fin dalle sue premesse, nello specifico quella di narrare gli dei dell'Olimpo vestendoli come noi umani e senza che ci siano particolari effetti speciali a descrivere i loro super poteri. Zeus, Hera, Poseidone sono immersi in set e inquadrature barocchi al limite del trash e questo a livello superficiale fa pensare di essere davanti a una soap opera colorita e non al favoloso dramma sulla condizione umana - ispirato al cult spartiacque Romeo+Juliet di Baz Luhrmann e alla condanna di una predizione enigmatica come quella di Quarto Potere - che è. Gqitalia.it - Che Kaos sia stata cancellata dopo una sola stagione prova che Netflix non osa più come faceva agli inizi Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ok,è una serie particolare, fin dalle sue premesse, nello specifico quella di narrare gli dei dell'Olimpo vestendolinoi umani e senza che ci siano particolari effetti speciali a descrivere i loro super poteri. Zeus, Hera, Poseidone sono immersi in set e inquadrature barocchi al limite del trash e questo a livello superficiale fa pensare di essere davanti a una soap opera colorita e non al favoloso dramma sulla condizione umana - ispirato al cult spartiacque Romeo+Juliet di Baz Luhrmann e alla condanna di una predizione enigmaticaquella di Quarto Potere - che è.

L'orologio dello Zeus di Kaos è un epico Casio dorato che fa sempre la sua figura - come Jeff Goldblum - E sì, permettendoci di riscoprire anche il fascino di un oggetto bello nel suo essere divertente, perfettamente calato in quell'ossessione per tute, camicie e polo dalle fantasie camp che trasuda da ogni sequenza della serie Netflix. Orologio Digitale in Acciaio Inox A159WGEA-1EF€60. 00, Amazon Morale: con tutta la giustissima ironia del caso, il Casio in questione diventa la scelta dello ... (Gqitalia.it)