Cantieri e strade chiuse a Bologna da lunedì 14 ottobre 2024: in San Felice tornano i bus, stop all'incrocio in via Ferrarese (Di domenica 13 ottobre 2024) C'è una buona notizia: la riapertura dell'incrocio in via Riva Reno. In compenso, saranno giorni di passione in Bolognina. Ecco tutte le modifiche alla viabilità zona per zona Ilrestodelcarlino.it - Cantieri e strade chiuse a Bologna da lunedì 14 ottobre 2024: in San Felice tornano i bus, stop all'incrocio in via Ferrarese Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) C'è una buona notizia: la riapertura dell'in via Riva Reno. In compenso, saranno giorni di passione in Bolognina. Ecco tutte le modifiche alla viabilità zona per zona

