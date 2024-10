Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, il concorrente si sente male: cosa gli è successo

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Personaggi Tv. Acon le, uno dei concorrenti ha avuto dei seri problemi di salute, ma non ha voluto rinunciare alla gara. Nella puntata trasmessa ieri, sabato 12 ottobre 2024, si è presentato sul palco di Rai 1 e ha ballato come meglio poteva, nonostante fosse evidente che si sentisse decisamente provato. Poi, Milly Carlucci ha spiegato cos’èdurante la settimana. Il, mentre stava facendo le prove, si è accasciato improvvisamente. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “con le”, chi rischia l’eliminazione adesso Leggi anche: Mauro Corona choc: “Tradisco mia moglie, ecco perché” “con le”, Francesco Paolantoni si: cos’èUn video trasmesso in diretta acon leha mostratoa Francesco Paolantoni. Durante le prove, ilha fatto una smorfia di dolore.