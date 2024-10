Atp Shangai, Jannik Sinner batte Novak Djokovic e ottiene il titolo. «Una vittoria speciale, Nole è una leggenda» (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannik Sinner ha sconfitto Novak Djokovic nella finale dell’Atp 1000 di Shanghai, la terza di un Masters 1000 raggiunta quest’anno dall’altoatesino dopo Miami e Cinicinnati. L’azzurro ha vinto i primi due set (7-6 6-3). Il campione arrivava in finale dopo aver battuto in semifinale il ceco Thomas Machac, che a sua volta si era liberato nei quarti dello spagnolo Carlos Alcaraz, numero due del mondo. «E’ stata una delle sfide più difficili e visto l’avversario è una vittoria speciale. Nole è una leggenda dello sport ed è sempre dura giocare contro di lui», ha dichiarato il campione dopo la finale nel Masters 1000 di Shanghai, cui hanno assistito in tribuna anche Roger Federer e Carlos Alcaraz. «Lui ha servito alla grande nel primo set ma io ho tenuto e sapevo di avere le armi per potermi battere fino alla fine – ha aggiunto l’italiano -. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 13 ottobre 2024)ha sconfittonella finale dell’Atp 1000 di Shanghai, la terza di un Masters 1000 raggiunta quest’anno dall’altoatesino dopo Miami e Cinicinnati. L’azzurro ha vinto i primi due set (7-6 6-3). Il campione arrivava in finale dopo aver battuto in semifinale il ceco Thomas Machac, che a sua volta si era liberato nei quarti dello spagnolo Carlos Alcaraz, numero due del mondo. «E’ stata una delle sfide più difficili e visto l’avversario è unaè unadello sport ed è sempre dura giocare contro di lui», ha dichiarato il campione dopo la finale nel Masters 1000 di Shanghai, cui hanno assistito in tribuna anche Roger Federer e Carlos Alcaraz. «Lui ha servito alla grande nel primo set ma io ho tenuto e sapevo di avere le armi per potermire fino alla fine – ha aggiunto l’italiano -.

