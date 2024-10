Liberoquotidiano.it - Ancora fuoco sull'Unifil: chi è il militare ferito del contingente dei caschi blu

(Di domenica 13 ottobre 2024)ieri ildeiblu in Libano è stato preso di mira dalle forze israeliane, anche se il loro obbiettivo dovrebbero essere i miliziani Hezbollah. Granate ebraiche hannoil quinto, di nazionalità indonesiana, dopo i quattro, due indonesiani e due cingalesi, dei giorni scorsi. Il portavoce dell', Andrea Tenenti, ha detto: «Temiamo presto un conflitto regionale con conseguenze catastrofiche per tutti. Non c'è soluzione. Sono necessarie discussioni politiche e diplomatiche per evitare la catastrofe». La missioneONU ha fatto sapere che nella notte fra venerdì e sabato nuovi colpi dell'esercito ebraico hanno raggiunto la basea Naqoura, dove è statoil casco blu indonesiano. Ci sono stati «danni ingenti agli edifici della postazione ONU a Ramyah a causa dei bombardamenti nelle vicinanze».