Amici 24 diretta terza puntata

(Di domenica 13 ottobre 2024) Anticipazionidi domenica 13 ottobre 2024 Mara De Filippi conduce su Canale 5 ladella nuova edizione di, registrata giovedì. La prima sfida di canto decreta un’eliminazione: Alena dovrà abbandonare la scuola, battuta dall’aspirante allieva Angelica Gori, in arte Chiamamifaro, la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori, che entra nella scuola. Nella sfida di ballo, invece, Sienna respinge l’assalto dell’aspirante Matias, confermando il suo banco. I due verdetti sono stati decisi da Charlie Rapino (canto) e Kledi (ballo). Le gare della settimana, invece, hanno visto giudici Fiorella Mannoia per i cantanti e Garrison per i ballerini. A vincere, rispettivamente, Nicolò e Daniele, mentre ultimi Senza Cri e Teodora.