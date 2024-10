Alessio Coronas: “L’intitolazione del Piazzale all’Ue è un simbolo di unità e democrazia europea” (Di domenica 13 ottobre 2024) Fiumicino, 13 ottobre 2024- Si è celebrata L’intitolazione del Piazzale dell’Unione europea a Fiumicino, in concomitanza con l’anniversario del Premio Nobel per la Pace assegnato all’Ue nel 2012. Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino, ha sottolineato l’importanza dell’evento come momento di riflessione sui fondamenti democratici e sui principi di solidarietà che sostengono l’Europa. “In questo significativo anniversario, la nostra città conferma il suo impegno nei confronti dei valori europei, riconoscendo l’Unione europea non solo come un ente politico, ma come un ideale vivente di fraternità e cooperazione tra le nazioni,” ha dichiarato Coronas. L’evento ha visto una larga partecipazione di autorità civili, militari e religiose, testimoniando la forte connessione tra Fiumicino, la sua comunità e l’ideale europeo. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Fiumicino, 13 ottobre 2024- Si è celebratadeldell’Unionea Fiumicino, in concomitanza con l’anniversario del Premio Nobel per la Pace assegnatonel 2012., capogruppo di Forza Italia a Fiumicino, ha sottolineato l’importanza dell’evento come momento di riflessione sui fondamenti democratici e sui principi di solidarietà che sostengono l’Europa. “In questo significativo anniversario, la nostra città conferma il suo impegno nei confronti dei valori europei, riconoscendo l’Unionenon solo come un ente politico, ma come un ideale vivente di fraternità e cooperazione tra le nazioni,” ha dichiarato. L’evento ha visto una larga partecipazione di autorità civili, militari e religiose, testimoniando la forte connessione tra Fiumicino, la sua come l’ideale europeo.

