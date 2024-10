Al volante senza patente e a 146 km/h uccide un 13enne: condannato a 4 anni di reclusione (Di domenica 13 ottobre 2024) Il ventenne che a settembre del 2023 ha travolto e ucciso un 13enne su via Casilina a Borgata Finocchio è stato condannato con rito abbreviato a 4 anni di domiciliari per omicidio stradale e mancato soccorso. Fanpage.it - Al volante senza patente e a 146 km/h uccide un 13enne: condannato a 4 anni di reclusione Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il ventenne che a settembre del 2023 ha travolto e ucciso unsu via Casilina a Borgata Finocchio è statocon rito abbreviato a 4di domiciliari per omicidio stradale e mancato soccorso.

