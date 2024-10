Sport.quotidiano.net - Volley. Certaldo-Fucecchio è derby locale. Oggi scende in campo I’Giglio

(Di sabato 12 ottobre 2024) Seconda di campionato per la Montelupo Città della Ceramica che è in traserta a Bagno a RIpoli, dove, alle 17.30, alla Palestra del Liceo Gobetti a via della Nave a Rovezzano incontrerà le locali dell’Astra Chiusure Lampo. Le fiorentine non hanno giocato per riposo come da calendario la prima partita, mentre le montelupine hanno subito una sconfitta in casa che però è venuta dopo una partita combattuta. Quindi il pronostico non può che essere incerto, trattandosi anche di giocatrici molto giovani. Arbitrerà Riccardo Nannicini. Aandrà in scena il primodella stagione: alla Palestra Boccaccio di Via Matteotti, le locali dell’A.p.incontreranno la Pallavolo