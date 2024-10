Ilgiorno.it - Velostazione. Idea di nuovo sotto la lente

(Di sabato 12 ottobre 2024) Scomparso dai radar ormai da mesi, potrebbe tornare a far parlare di sé proprio nei prossimi giorni il progetto per la realizzazione di unanel portico dell’edificio di Rfi che si affaccia direttamente sui binari della stazione ferroviaria. Lo spazio in questione potrà ospitare inizialmente circa 110 stalli bici, con la possibilità di ampliamento fino a 160 a pieno regime e ulteriori 50 negli spazi chiusi a fianco: l’area verrebbe illuminata e dotata di videosorveglianza per rendere gli spazi maggiormente sicuri. I fondi a disposizione dell’amministrazione finanziano la velo stazione, mentre la ciclo-officina ipotizzata nel progetto all’interno degli spazi coperti, il servizio di noleggio biciclette e lo spazio per corsi o attività legati al tema della bici, saranno a carico di eventuali associazioni o enti non profit.P.G.