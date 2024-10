Usa, le spettacolari immagini dell’aurora boreale (Di sabato 12 ottobre 2024) L’ennesima tempesta solare ha colpito la Terra colorando i cieli dell’Idaho, negli Stati Uniti, di rosa, viola, verde e blu. L’Amministrazione Nazionale Oceanica e Atmosferica degli Stati Uniti aveva emesso un allarme per una grave tempesta geomagnetica, dopo che era stata rilevata un’esplosione del sole. Un fenomeno di questo tipo aumenta la possibilità di aurora boreale e può interrompere temporaneamente i segnali elettrici e radio. Lapresse.it - Usa, le spettacolari immagini dell’aurora boreale Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L’ennesima tempesta solare ha colpito la Terra colorando i cieli dell’Idaho, negli Stati Uniti, di rosa, viola, verde e blu. L’Amministrazione Nazionale Oceanica e Atmosferica degli Stati Uniti aveva emesso un allarme per una grave tempesta geomagnetica, dopo che era stata rilevata un’esplosione del sole. Un fenomeno di questo tipo aumenta la possibilità di aurorae può interrompere temporaneamente i segnali elettrici e radio.

