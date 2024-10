Una studentessa Usa denuncia | Violentata in centro a Firenze Indagini in corso

Ilfattoquotidiano.it - Una studentessa Usa denuncia: ‚ÄúViolentata in centro a Firenze‚ÄĚ. Indagini in corso

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) UnaUsa hato di essere statain. La giovane, come tanti altri suoi connazionali arrivata nel capoluogo toscano per trascorrere un periodo di studio, ha raccontato di essere stata abusata in strada, nelcittadino, da un uomo conosciuto in un locale. La diciottenne è stata soccorsa dai sanitari inviati dalla centrale del 118. Poi sul posto sono arrivati anche gli agenti di una volante della Questura fiorentina. La ragazza, apparsa in stato di choc, non avrebbe presentato subito una. Tutto sarebbe avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. Quando è stato soccorsa la giovane, oltre che in stato di forte emotività, sarebbe stata anche in evidente stato di ebbrezza.