Una la tecnologia innovativa per il controllo dei parametri vitali delle macchine

Leggi tutta la notizia su .com

(Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Monitorare in tempo reale una serie dida lavoro, prevenire eventuali guasti meccanici, ottimizzando la gestione di questi veicoli ed evitando avarie e fermi macchina. Sono queste le principali caratteristiche dell’soluzione tecnologica annunciata nel corso dell’Assemblea dell’Associazione Assodimi da LoJack Italia. Si tratta di una nuova soluzione offerta L'articolo Una laper ildeiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile Apple non produrrà auto elettriche Arriva Microlino Lite Tesla: una nuova fabbrica in Italia?