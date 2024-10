Metropolitanmagazine.it - SK-II arriva in Cina e inaugura il primo flagship store a Hainan: “Volevamo omaggiare uno dei nostri ingredienti chiave”

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Il marchio giapponese di prodotti per la cura della pelle di lusso SK-II ha fatto le valigie e ha aperto un nuovo negozio nel segmento travel retail. Si tratta deldel suo genere per il marchio: il nuovohato al Sanya International Duty Free Shopping Complex. Ci troviamo nella baia di Haitang, in, dove il marchio (di proprietà di P&G) è entusiasta. Ha infatti affermato che “loincorporerà un’esperienza di cura della pelle multisensoriale che rende omaggio all’eredità del suo ingrediente principale”. SK-II, brand di skincare giapponese, approda incon un nuovoSi tratta di un ingrediente scoperto negli anni ’70. E segue perfettamente la tendenza di quest’anno, della skincare a base di fermenti e lievitati.