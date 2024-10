Sport.quotidiano.net - Sinner-Djokovic a Shanghai, orario e dove vedere in tv la finale del Masters 1000

(Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ottobre 2024 – Grazie al successo su Tomas Machac (6-4; 7-5), il giustiziere di Carlos Alcaraz nel turno precedente, Jannikblinda da qui a fine anno la sua posizione numero 1 nel ranking Atp. Ildiperò non è ancora finito: staccato il pass per labattendo il ceco, per alzare il trofeo l'azzurro dovrà superare Novak, che a sua volta intanto liquidava Taylor Fritz in 2 set, nella partita in programma domenica 13 ottobre alle 10.30 (ora italiana).Ladel torneo su cemento cinese è in programma domenica 13 ottobre alle 10.30 (ora italiana) e sarà trasmessa in diretta da Sky sul canale Sky Sport Uno (numero 201). Disponibile, previo abbonamento, anche lo streaming sui dispositivi Sky Go, NOW e Tennis Tv.