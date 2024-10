Sinner a mille rivede già Djokovic. Esame Machac, in palio la finale . Nole sfida Fritz: "Io continuo» (Di sabato 12 ottobre 2024) Non è un carneade, Tomas Machac. Al numero 33 Atp non si arriva per caso, e la vittoria clamorosa su Alcaraz di giovedì lo dimostra, così come quella su Djokovic a Ginevra. Ma chi deve temere, ora, Jannik Sinner? Alle 10.30 di stamani la nostra stella si ritroverà dall’altra parte della rete in semifinale a Shanghai il ceco che già aveva battuto nei quarti a Miami, dominando il match. Un motivo in più per sperare nell’ennesima prova di forza dell’altoatesino, che con l’uscita di scena di Carlitos – lo spagnolo è avanti 3-0 nei confronti in questa stagione – vede più nitidamente all’orizzonte la sagoma del settimo trionfo del 2024. I bookies fissano la situazione: la vittoria del nostro viene ripagata quasi nulla, 1,1 volte la quota giocata, quella dell’avversario più di sei volte. Sport.quotidiano.net - Sinner a mille rivede già Djokovic. Esame Machac, in palio la finale . Nole sfida Fritz: "Io continuo» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Non è un carneade, Tomas. Al numero 33 Atp non si arriva per caso, e la vittoria clamorosa su Alcaraz di giovedì lo dimostra, così come quella sua Ginevra. Ma chi deve temere, ora, Jannik? Alle 10.30 di stamani la nostra stella si ritroverà dall’altra parte della rete in semia Shanghai il ceco che già aveva battuto nei quarti a Miami, dominando il match. Un motivo in più per sperare nell’ennesima prova di forza dell’altoatesino, che con l’uscita di scena di Carlitos – lo spagnolo è avanti 3-0 nei confronti in questa stagione – vede più nitidamente all’orizzonte la sagoma del settimo trionfo del 2024. I bookies fissano la situazione: la vittoria del nostro viene ripagata quasi nulla, 1,1 volte la quota giocata, quella dell’avversario più di sei volte.

