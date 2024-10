Inter-news.it - San Siro, Salini: «Due stadi separati follia. Abbiamo fatto una proposta»

(Di sabato 12 ottobre 2024) A Milano l’AD di WeBuild Pietroha parlato delladi ristrutturazione di Sane della nuova idea di Inter e Milan. L’intervento ripreso da Sport Mediaset. SITUAZIONE – A Palazzo Marino poco meno di un mese fa Inter e Milan hanno deciso di non andare oltre con l’idea di ristrutturare San. I due club esplorano la possibilità di una struttura nelle vicinanze, se non si farà si andrà avanti con i duea San Donato e Rozzano ognuno per se. Nel giro di poco tempo si è tornati a cinque anni fa senza nemmeno un singolo passo in avanti. C’è forte delusione intorno ai progetti e alle tempistiche, rallentate soprattutto dalla burocrazia e da varie problematiche. Uno su tutti il vincolo sui beni culturali.