Sammy, la mamma: «È stato un dono speciale». La lettera di addio: «Fate festa per ricordarmi» (Di sabato 12 ottobre 2024) Se non fosse per la cassa chiara, sovrastata dai fiori di tutti i colori, sembrerebbe il concerto di una rock-star. La musica a tutto volume, l?ovazione con l?applauso, tremila persone in Ilmattino.it - Sammy, la mamma: «È stato un dono speciale». La lettera di addio: «Fate festa per ricordarmi» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Se non fosse per la cassa chiara, sovrastata dai fiori di tutti i colori, sembrerebbe il concerto di una rock-star. La musica a tutto volume, l?ovazione con l?applauso, tremila persone in

Migliaia ai funerali di Sammy Basso : "Mi spiace non potervi consolare" La mamma : "I suoi organi donati alla scienza" - . . Tutti in rispettoso silenzio all’arrivo del feretro; molti i simboli per ricordare il giovane ricercatore in una giornata che sarà una celebrazione della vita di Sammy. Migliaia di persone - se ne attendono 5mila - stanno prendendo parte ai funerali di Sammy Basso , il biologo 28enne, simbolo della lotta alla progeria, che si svolgono nel campo sportivo di Tezze sul Brenta. (Gazzettadelsud.it)

La mamma di Sammy Basso : “I suoi organi sono stati donati alla ricerca” - Domani, 11 ottobre, alle 15 tra la chiesa e il campo sportivo di Tezze sul Brenta si terranno i funerali di Sammy. A rivelarlo in un’intervista al Corriere della Sera è la mamma del 28enne ricercatore vicentino Sammy Basso, affetto da progeria, morto lo scorso 5 ottobre dopo il malore avuto durante una cena al ristorante. (Tpi.it)

Parla la mamma di Sammy Basso : “I suoi organi sono stati donati alla ricerca - la progeria? Diceva che era il progetto di Dio per lui”. Jovanotti condivide le istruzioni per il funerale - Anche se noi non ce lo aspettavamo minimamente. Quando i suoi amici ci hanno chiamato per dirci che aveva avuto un malore non potevamo immaginare che non si sarebbe mai più svegliato”. Questo perché Sammy ha sempre creduto che lui fosse nato affetto da progeria perché questo era il progetto di Dio per lui e così l’aveva accettata. (Ilfattoquotidiano.it)