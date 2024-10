Reginaldo su Conte: ”Ai tempi del Siena se alla fine del primo tempo eravamo sotto ribaltava tutto” (Di sabato 12 ottobre 2024) A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio – 3° tempo è intervenuto Reginaldo, calciatore. Queste le sue parole. “Tanti anni fa ho giocato a Pagani, l’anno scorso invece a Casalnuovo. Sono a Napoli perché sono fidanzato e sono rimasto qui, mi diverto con i miei ex compagni, faccio partitine con Santacroce, Calaiò e mi sto mantenendo in forma per cercare di fare l’ultimo anno in Serie D. Calaiò è sempre quello che si arrabbia di più quando non vince? Madonna (ride, ndr). Mi sembra di rivedere le partitine che facevamo a Siena, non vuole mai perdere e la passione che ci mette è sempre la stessa. Conte? De Laurentiis è stato un fenomeno in questo calciomercato. L’anno scorso il Napoli non ha fatto benissimo e si sapeva ci volesse una svolta. Prendere un allenatore come Conte che ovunque è andato ha vinto, è stata una scelta giusta. Terzotemponapoli.com - Reginaldo su Conte: ”Ai tempi del Siena se alla fine del primo tempo eravamo sotto ribaltava tutto” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di sabato 12 ottobre 2024) A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un CalcioRadio – 3°è intervenuto, calciatore. Queste le sue parole. “Tanti anni fa ho giocato a Pagani, l’anno scorso invece a Casalnuovo. Sono a Napoli perché sono fidanzato e sono rimasto qui, mi diverto con i miei ex compagni, faccio partitine con Santacroce, Calaiò e mi sto mantenendo in forma per cercare di fare l’ultimo anno in Serie D. Calaiò è sempre quello che si arrabbia di più quando non vince? Madonna (ride, ndr). Mi sembra di rivedere le partitine che facevamo a, non vuole mai perdere e la passione che ci mette è sempre la stessa.? De Laurentiis è stato un fenomeno in questo calciomercato. L’anno scorso il Napoli non ha fatto benissimo e si sapeva ci volesse una svolta. Prendere un allenatore comeche ovunque è andato ha vinto, è stata una scelta giusta.

