Ragusa, serrato contrasto all'immigrazione irregolare in tutta la provincia (Di sabato 12 ottobre 2024) Prosegue senza sosta l'azione di contrasto al fenomeno dell'immigrazione irregolare avviata dalla Polizia di Stato. Centinaia le posizioni amministrative di cittadini stranieri sottoposte al vaglio dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Ragusa, con particolare attenzione a soggetti gravati da pregiudizi penali e socialmente pericolosi nonché riguardanti cittadini extracomunitari sbarcati clandestinamente a Pozzallo. All'esito dell'attività istruttoria sviluppata dagli operatori di polizia specializzati dell'Ufficio Immigrazione, nell'ultimo mese sono stati 40 gli stranieri irregolari espulsi dal territorio nazionale.

