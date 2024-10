Prova a rapire un bambino di dieci anni, strappandolo alla sorella, poi fugge ma viene ripreso: arrestato 29enne (Di sabato 12 ottobre 2024) Avrebbe sottratto dalle mani di una ragazza il fratellino di 10 anni per poi tentare, invano, la fuga un 29enne del Gambia arrestato ieri sera a Brindisi dalla polizia con l'accusa di sequestro Quotidianodipuglia.it - Prova a rapire un bambino di dieci anni, strappandolo alla sorella, poi fugge ma viene ripreso: arrestato 29enne Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Avrebbe sottratto dalle mani di una ragazza il fratellino di 10per poi tentare, invano, la fuga undel Gambiaieri sera a Brindisi dpolizia con l'accusa di sequestro

