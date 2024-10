"Perchè l'ho fatto". L'uragano Milton devasta gli Usa? Lei gioca a golf | Video (Di sabato 12 ottobre 2024) Come sempre, gli Stati Uniti ci regalano scene quasi da film. Karin Hart, influencer americana, ha giocato a golf in bikin durante l'uragano Milton. Si è trattata di un'iniziativa a scopo benefico, dato che la ragazza ha promesso di contribuire economicamente alla ricostruzione degli edifici distrutti dal maltempo. Incurante della pioggia e del vento, la 35enne modella con la passione del golf ha aperto la sua porta di casa in Florida e, con in mano la mazza, ha cominciato a giocare nel verde del suo giardino e sotto il cielo che si era fatto grigio a caUsa dell'uragano. Alla fine del movimento, il driver è volato via. “Posso spuntare la voce giocare a golf durante un uragano dalla mia lista dei desideri – ha commentato l'americana durante la sua performance –. Liberoquotidiano.it - "Perchè l'ho fatto". L'uragano Milton devasta gli Usa? Lei gioca a golf | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Come sempre, gli Stati Uniti ci regalano scene quasi da film. Karin Hart, influencer americana, hato ain bikin durante l'. Si è trattata di un'iniziativa a scopo benefico, dato che la ragazza ha promesso di contribuire economicamente alla ricostruzione degli edifici distrutti dal maltempo. Incurante della pioggia e del vento, la 35enne modella con la passione delha aperto la sua porta di casa in Florida e, con in mano la mazza, ha cominciato are nel verde del suo giardino e sotto il cielo che si eragrigio a cadell'. Alla fine del movimento, il driver è volato via. “Posso spuntare la vocere adurante undalla mia lista dei desideri – ha commentato l'americana durante la sua performance –.

