Palermo, papà e mamma muoiono nell’incidente: i tre bambini in prognosi riservata (Di sabato 12 ottobre 2024) Palermo, 12 ottobre 2024 – Tre fratellini tunisini di 8, 6 e 4 anni sono ricoverati in prognosi riservata dopo lo schianto che ha coinvolto la Mercedes su cui viaggiavano e una Toyota Rav. I genitori, Walid Moussa, 42 anni, e Zina Koski Moussa, 44 anni, non ce l’hanno fatta. Morto anche il conducente dell’utilitaria, Riccardo Pardi, di 51 anni, di Palermo. Le due vetture si sono scontrate al chilometro 13 della Statale Palermo-Sciacca, non a caso conosciuta come la ‘Strada della morte’: la dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire. Sembra che i tre bambini viaggiassero regolarmente sul sedile posteriore della Mercedes, quando c’è stato l’impatto, violentissimo. Il più grande è stato operato alla testa: un intervento di neurochirurgia molto delicato per un trauma cranico. Quotidiano.net - Palermo, papà e mamma muoiono nell’incidente: i tre bambini in prognosi riservata Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 – Tre fratellini tunisini di 8, 6 e 4 anni sono ricoverati indopo lo schianto che ha coinvolto la Mercedes su cui viaggiavano e una Toyota Rav. I genitori, Walid Moussa, 42 anni, e Zina Koski Moussa, 44 anni, non ce l’hanno fatta. Morto anche il conducente dell’utilitaria, Riccardo Pardi, di 51 anni, di. Le due vetture si sono scontrate al chilometro 13 della Statale-Sciacca, non a caso conosciuta come la ‘Strada della morte’: la dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire. Sembra che i treviaggiassero regolarmente sul sedile posteriore della Mercedes, quando c’è stato l’impatto, violentissimo. Il più grande è stato operato alla testa: un intervento di neurochirurgia molto delicato per un trauma cranico.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Donna in prognosi riservata dopo essere stata investita - la polizia municipale rintraccia pirata della strada - La giovane conducente dell'auto in piena notte avrebbe urtato una turista, intorno alle 4:30 del mattino, in via Zoroastro da Peretola, la. . Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Ha investito una donna e si è data alla fuga, ma è stata rintracciata dalla polizia municipale. (Firenzetoday.it)

Schianto nell'Alta : giovane studente in prognosi riservata - Stava andando a scuola in monopattino quando si è scontrato con una moto. Lotta tra la vita e la morte un giovane studente di seconda media che attorno alle 7,30 odierne, 3 ottobre, lungo la regionale di Campagna Alta di San Martino di Lupari ha trovato sulla sua strada una moto. L'impatto è... (Padovaoggi.it)

Prepara il liquore in casa - parte una fiammata e si ustiona : donna ricoverata in prognosi riservata - Una donna di 76 anni si è ustionata mentre preparava del liquore casalingo a casa: è ricoverata in prognosi riservata.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Incidente sulla Palermo-Sciacca: tre morti e tre bambini feriti - Le vittime sono marito e moglie che viaggiavano su una delle due auto coinvolte e il conducente dell'altra. Gravi i tre figli della coppia ... (marsalalive.it)

Incidente sulla Palermo-Sciacca: tre vittime e tre bambini feriti - Tre persone sono morte in un incidente stradale sulla Palermo-Sciacca e tre bambini sono rimasti feriti gravemente e trasportati in codice rosso all’ospedale. (teleoccidente.it)

I genitori dei 3 bimbi feriti e un 51enne: chi sono le vittime dell’incidente sulla Palermo-Sciacca - Sono una coppia di origini tunisine e un palermitano di 51 anni le vittime dell'incidente stradale lungo la statale Palermo-Sciacca ... (fanpage.it)