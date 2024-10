Oleisa uccisa dal treno a 12 anni, indagati i due macchinisti: «Ha oltrepassato la sbarra all'improvviso, ma il freno non è bastato» (Di sabato 12 ottobre 2024) Sono indagati dalla Procura di Padova per omicidio colposo i due macchinisti che si trovavano sul locomotore merci che giovedì scorso ha investito ad un passaggio a livello una ragazzina di 12 Leggo.it - Oleisa uccisa dal treno a 12 anni, indagati i due macchinisti: «Ha oltrepassato la sbarra all'improvviso, ma il freno non è bastato» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sonodalla Procura di Padova per omicidio colposo i dueche si trovavano sul locomotore merci che giovedì scorso ha investito ad un passaggio a livello una ragazzina di 12

Bambina travolta e uccisa dal treno a 12 anni, Olesia era scappata dalla guerra: inchiesta sulla sicurezza dell’area. La protesta dei residenti - PADOVA - Olesia Kypriianchuk, la ragazzina 12enne ucraina residente a Padova, travolta e uccisa giovedì pomeriggio da un locomotore in movimento, è passata sotto la ... (ilgazzettino.it)