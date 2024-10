Nove colpi di kalashnikov contro la saracinesca di un bar. Le videocamere immortalano i due autori (Di sabato 12 ottobre 2024) LECCE – Oltre all’incubo del fenomeno degli incendi, tornano in città anche più pesanti intimidazioni in stile mafioso. Una sventagliata di colpi di kalashnikov nel centro abitato di Lecce. Nove colpi sono stati indirizzati da uno scooter di grossa cilindrata in direzione della saracinesca di un Lecceprima.it - Nove colpi di kalashnikov contro la saracinesca di un bar. Le videocamere immortalano i due autori Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di sabato 12 ottobre 2024) LECCE – Oltre all’incubo del fenomeno degli incendi, tornano in città anche più pesanti intimidazioni in stile mafioso. Una sventagliata didinel centro abitato di Lecce.sono stati indirizzati da uno scooter di grossa cilindrata in direzione delladi un

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Colpita dal treno - è grave. Ragazza di diciannove anni in fin di vita sulla banchina - 30. Dopo una prima valutazione da parte del personale sanitario sul posto e le prime medicazioni per le ferite subite nell’impatto con il convoglio, la giovane è stata trasferita in codice rosso e in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese, dove è giunta poco dopo le 13. (Ilgiorno.it)

Faggiano : festa di compleanno finisce in tentato omicidio - il paciere colpito con nove coltellate alla schiena Un arresto - Stappato lo spumante, un po’ è finito addosso ad un ventenne. Il quale non l’ha presa bene, stando a ricostruzioni dell’accaduto durante la festa di compleanno a Faggiano. Il danneggiato ha discusso animatamente con chi lo aveva macchiato. . I carabinieri hanno arrestato il presunto feritore. Poi il ritorno alla carica. (Noinotizie.it)

In due settimane 531 donazioni per un bambino di nove anni - di Taranto - colpito da un tumore alle ossa. Occorre continuare Raccolta fondi organizzata da un amico del padre - “Ogni viaggio, ogni visita medica e ogni terapia rappresentano non solo un costo economico, ma anche un enorme dispendio di energie e stress per Brando e i suoi genitori”, prosegue. com/f/aiutiamo-brando-a-combattere-sostieni-le-sue-cure * * * GoFundMe È la più grande piattaforma di raccolta fondi sociale al mondo, con 30 miliardi di euro raccolti grazie a una community globale di 150 ... (Noinotizie.it)

In due settimane 531 donazioni per un bambino di nove anni - di Taranto - colpito da un tumore alle ossa. Occorre continuare Raccolta fondi organizzata da un amico del padre - com: In due settimane sono stati raccolti, sulla piattaforma GoFundMe, quasi quattordicimila euro per un bambino di Taranto. com/f/aiutiamo-brando-a-combattere-sostieni-le-sue-cure * * * GoFundMe È la più grande piattaforma di raccolta fondi sociale al mondo, con 30 miliardi di euro raccolti grazie a una community globale di 150 milioni di persone. (Noinotizie.it)