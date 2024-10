Non convocato con la Francia ma vola a Stoccolma tra ristoranti e discoteche: bufera su Mbappé (Di sabato 12 ottobre 2024) Serata di divertimento per il numero 9 del Real Madrid, mentre la nazionale francese era impegnata nel match contro Israele Ilgiornale.it - Non convocato con la Francia ma vola a Stoccolma tra ristoranti e discoteche: bufera su Mbappé Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Serata di divertimento per il numero 9 del Real Madrid, mentre la nazionale francese era impegnata nel match contro Israele

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mbappé beccato in una discoteca a Stoccolma : non è stato convocato per infortunio - ora è un caso in Francia - Kylian Mbappé beccato in una discoteca a Stoccolma proprio mentre la nazionale francese giocava contro Israele a Budapest: la sua mancata convocazione aveva creato dubbi in Francia ma ora è diventato un caso.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Mbappé non convocato dalla Francia - si diverte in un nightclub a Stoccolma (Aftonbladet) - Abbiamo appena perso un modello di esemplarità. L'articolo Mbappé non convocato dalla Francia, si diverte in un nightclub a Stoccolma (Aftonbladet) sembra essere il primo su ilNapolista. O è colpa del Real che gli ha chiesto di riposare, o della Francia; ma sappiamo che prima o poi uscirà la verità. (Ilnapolista.it)

Calcio : Francia. Stampa - Mbappé non convocato da Deschamps - PARIGI (FRANCIA) - Secondo quanto riporta "L'Equipe", Kylian Mbappé non dovrebbe far parte dei giocatori che il ct della Francia, Didier Deschamps convocherà per gli imminenti impegni di Nations League dei Bleus. Per "L'Equipe" il capitano sarà tenuto a riposo a scopo precauzionale. Anche se il capi . (Ilgiornaleditalia.it)