Napoli-scudetto, arriva il tremendo verdetto per Conte: la sentenza è netta

(Di sabato 12 ottobre 2024) Gli azzurri in questa stagione non partono per vincere lo, come sottolineato a più riprese da, alcuni però vogliono mettere pressione ai partenopei. Ilin questa stagione avrà l’obbligo di tornare tra le prime quattro, l’obiettivo è quello di tornare a sentire la musica della Champions League al Diego Armando Maradona. Antonioama le sfide impossibili, prendere una squadra dal decimo posto per farlo tornare grande è un qualcosa che ha già fatto. In Premier League, con il Chelsea, da decimo a primo nel giro di 12 mesi. “Se le cose non vanno bene puoi cadere nella mortificazione”: Bonolis avvisa i tifosi azzurri Si discute spesso sulla questione delle coppe e su come chi non partecipi parta avvantaggiato per il campionato, ovviamente solo nel caso in cui si parla di squadre da top.