Mosca: un morto e 11 feriti nei raid ucraini di ieri su Belgorod (Di sabato 12 ottobre 2024) Una persona è morta e altre 11 sono rimaste ferite nei bombardamenti ucraini di ieri sulla regione russa di Belgorod, afferma il governatore Vyacheslav Gladkov citato dall'agenzia di stampa Tass. Andrzej Duda ha intanto annunciato che una delle principali priorità della presidenza polacca dell'Ue all'inizio del 2025 sarà l'integrazione europea dell'Ucraina e il mantenimento di una politica di "porta aperta all'Europa" per i nuovi membri. Lo riportano i media di Kiev. "La questione di come agire affinché l'Ucraina non solo sopravviva alla terribile aggressione della Russia che sta attualmente affrontando, ma anche come agire affinché Kiev venga accettata nell'Ue il prima possibile è stata sollevata ripetutamente" ieri al vertice del Gruppo Arraiolos di Cracovia, ha affermato il presidente polacco. Quotidiano.net - Mosca: un morto e 11 feriti nei raid ucraini di ieri su Belgorod Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Una persona è morta e altre 11 sono rimaste ferite nei bombardamentidisulla regione russa di, afferma il governatore Vyacheslav Gladkov citato dall'agenzia di stampa Tass. Andrzej Duda ha intanto annunciato che una delle principali priorità della presidenza polacca dell'Ue all'inizio del 2025 sarà l'integrazione europea dell'Ucraina e il mantenimento di una politica di "porta aperta all'Europa" per i nuovi membri. Lo riportano i media di Kiev. "La questione di come agire affinché l'Ucraina non solo sopravviva alla terribile aggressione della Russia che sta attualmente affrontando, ma anche come agire affinché Kiev venga accettata nell'Ue il prima possibile è stata sollevata ripetutamente"al vertice del Gruppo Arraiolos di Cracovia, ha affermato il presidente polacco.

