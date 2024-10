Montepremi Atp di Shanghai 2024: quanto guadagna Sinner se vince il torneo (Di sabato 12 ottobre 2024) Milano, 12 ottobre 2024 - A Jannik Sinner manca solamente l'ultimo ostacolo per portare a casa anche lo Shanghai Masters in questo suo splendido 2024. Il numero uno al Mondo ha sconfitto in semifinale Machac, il ceco che aveva eliminato ai quarti nientepopodimeno che Carlos Alcaraz, con un netto 2-0 con i parziali di 6-4, 7-5. Con questo risultato, oltre ad accedere alla finalissima in programma domani (domenica 13 ottobre, ndr), la matematica conferma che l'azzurro chiuderà il 2024 da numero uno del ranking, visto che Carlos Alcaraz non può più superarlo. A separare Jannik dal settimo titolo stagionale, nonché quarto Master-1000 in carriera, ci sarà uno tra Taylor Fritz e Novak Djokovic. Tra i vari motivi validi per vincere il torneo cinese, dal prestigio ai punti in classifica, va considerato anche l'aspetto del ritorno economico. Sport.quotidiano.net - Montepremi Atp di Shanghai 2024: quanto guadagna Sinner se vince il torneo Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Milano, 12 ottobre- A Jannikmanca solamente l'ultimo ostacolo per portare a casa anche loMasters in questo suo splendido. Il numero uno al Mondo ha sconfitto in semifinale Machac, il ceco che aveva eliminato ai quarti nientepopodimeno che Carlos Alcaraz, con un netto 2-0 con i parziali di 6-4, 7-5. Con questo risultato, oltre ad accedere alla finalissima in programma domani (domenica 13 ottobre, ndr), la matematica conferma che l'azzurro chiuderà ilda numero uno del ranking, visto che Carlos Alcaraz non può più superarlo. A separare Jannik dal settimo titolo stagionale, nonché quarto Master-1000 in carriera, ci sarà uno tra Taylor Fritz e Novak Djokovic. Tra i vari motivi validi perre ilcinese, dal prestigio ai punti in classifica, va considerato anche l'aspetto del ritorno economico.

