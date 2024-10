Meloni sul dossieraggio: “La mia vita è stata passata allo scanner, ma non sono ricattabile” (Di sabato 12 ottobre 2024) Giorgia Meloni a tutto campo in un’intervista al Tg5, a partire dall’allarmante fenomeno del dossieraggio, alla luce anche della recente inchiesta di Bari. “Io mi sono data una spiegazione di quanto accaduto – dice il presidente del Consiglio al direttore del Tg5, Clemente Mimun – poi chiaramente poi spero che una spiegazione ce la dia la magistratura ad un certo punto. Lei ricorda questo fenomeno che noi conosciamo dei ladri che entrano dentro casa, rubano i gioielli e li vendono al ricettatore. Io penso che stia accadendo la stessa cosa con il mercato delle informazioni”. “Perché i politici nei dossier sono quasi tutti del centrodestra?” “Penso – prosegue Meloni – che ci siano dei funzionari, dei dipendenti pubblici e privati, che prendono illegalmente delle informazioni e le vendono sul mercato. A chi le vendono? Questa è la risposta che stiamo aspettando. Secoloditalia.it - Meloni sul dossieraggio: “La mia vita è stata passata allo scanner, ma non sono ricattabile” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Giorgiaa tutto campo in un’intervista al Tg5, a partire dall’allarmante fenomeno del, alla luce anche della recente inchiesta di Bari. “Io midata una spiegazione di quanto accaduto – dice il presidente del Consiglio al direttore del Tg5, Clemente Mimun – poi chiaramente poi spero che una spiegazione ce la dia la magistratura ad un certo punto. Lei ricorda questo fenomeno che noi conosciamo dei ladri che entrano dentro casa, rubano i gioielli e li vendono al ricettatore. Io penso che stia accadendo la stessa cosa con il mercato delle informazioni”. “Perché i politici nei dossierquasi tutti del centrodestra?” “Penso – prosegue– che ci siano dei funzionari, dei dipendenti pubblici e privati, che prendono illegalmente delle informazioni e le vendono sul mercato. A chi le vendono? Questa è la risposta che stiamo aspettando.

