Lapresse.it - Medioriente, Meloni: “Attacco a Unifil inaccettabile”

(Di sabato 12 ottobre 2024) “Anche il governo italiano ovviamente sta seguendo con grande attenzione la situazione del contingente in Libano. I militari italiani impegnati nella missione Onu e in quella bilaterale, Mibil, prestano un’opera ovviamente fondamentale, preziosa per la stabilizzazione dell’area. Come sapete il quartier generale della missionee due basi italiane sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco sparati dalle forze israeliane e quindi non posso, anche come Italia, tornare a condannare quello che è accaduto. Non è accettabile, viola quanto stabilito dalla risoluzione 1701 delle Nazioni Unite”. Lo ha detto la premier, Giorgia, al Med9, il vertice dei Paesi del Mediterraneo, a Cipro.