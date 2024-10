LIVE Sinner-Machac 6-4, 3-2, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il n.1 risale da 15-30 (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Ace esterno. 40-30 Raro scambio lungo e Machac insolitamente più attendista. Il ceco sbaglia di rovescio in lunghezza. 30-30 Sinner troppo passivo, Machac lo grazia affossando in rete il diritto. Ma è troppo rischioso lasciare l’iniziativa allo scatenato ceco. 15-30 Grave errore di Sinner, che mette in rete un diritto da metà campo. Ci ha pensato troppo. 15-15 Sta facendo tutto Machac. Diritto lungolinea vincente in contropiede. 15-0 Larga la risposta di rovescio di Machac. Siamo appena ad un’ora e 3 minuti di partita. 2-2 Battuta esterna vincente. A-40 Servizio e smash di Machac. In questo momento Sinner un po’ in balia dell’avversario. 40-40 Micidiale difesa di Sinner, allucinante. La palla resta in campo e Machac mette largo il diritto. 40-30 Stavolta è il rovescio a dare il punto al ceco. Oasport.it - LIVE Sinner-Machac 6-4, 3-2, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il n.1 risale da 15-30 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Ace esterno. 40-30 Raro scambio lungo einsolitamente più attendista. Il ceco sbaglia di rovescio in lunghezza. 30-30troppo passivo,lo grazia affossando in rete il diritto. Ma è troppo rischioso lasciare l’iniziativa allo scatenato ceco. 15-30 Grave errore di, che mette in rete un diritto da metà campo. Ci ha pensato troppo. 15-15 Sta facendo tutto. Diritto lungolinea vincente in contropiede. 15-0 Larga la risposta di rovescio di. Siamo appena ad un’ora e 3 minuti di partita. 2-2 Battuta esterna vincente. A-40 Servizio e smash di. In questo momentoun po’ in balia dell’avversario. 40-40 Micidiale difesa di, allucinante. La palla resta in campo emette largo il diritto. 40-30 Stavolta è il rovescio a dare il punto al ceco.

