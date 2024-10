La mamma (Margherita Buy) l'ha mandata in Inghilterra a studiare. Oggi la giovane attrice (che balbetta di fronte al prof Luca Marinelli punta a una carriera internazionale. Intanto a Verdone che era "figlia di..." non l'ha mica detto (Di sabato 12 ottobre 2024) Avrebbe voluto fare la scrittrice Caterina De Angelis. E sarebbe stata brava. Perché mentre si racconta, questa giovane donna di 23 anni riassume con grazia i tanti contrasti che la caratterizzano e pennella con le parole immagini capaci di raccontare più di lunghi sproloqui. «Sono finalmente uscita dalla bolla» dice, quando deve descrivere l’ultima evoluzione delle sue mille passioni. Iodonna.it - La mamma (Margherita Buy) l'ha mandata in Inghilterra a studiare. Oggi la giovane attrice (che balbetta di fronte al prof Luca Marinelli punta a una carriera internazionale. Intanto a Verdone che era "figlia di..." non l'ha mica detto Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Avrebbe voluto fare la scrittrice Caterina De Angelis. E sarebbe stata brava. Perché mentre si racconta, questadonna di 23 anni riassume con grazia i tanti contrasti che la caratterizzano e pennella con le parole immagini capaci di raccontare più di lunghi sproloqui. «Sono finalmente uscita dalla bolla» dice, quando deve descrivere l’ultima evoluzione delle sue mille passioni.

