La Juventus si prepara all'acquisto definitivo di Francisco Conceição (Di sabato 12 ottobre 2024) Francisco Conceição: un talento emergente al centro dei piani bianconeri Francisco Conceição, giovane ala portoghese classe 2002, è uno dei talenti emergenti più interessanti del panorama calcistico europeo. Figlio d'arte – suo padre è l'ex calciatore Sérgio Conceição, attuale allenatore del Porto – Francisco ha ereditato il dinamismo, la velocità e l'intraprendenza che hanno fatto di lui una promessa fin dalle giovanili del club portoghese. Dotato di un ottimo dribbling, un cambio di passo fulmineo e una grande capacità di creare superiorità numerica, il giovane giocatore ha attratto l'attenzione di diversi top club, ma la Juventus è stata la prima a puntare su di lui concretamente.

