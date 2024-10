Javier Martinez spiazza i gieffini: “Una scelta che fa male, ma è dovuta” (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo quasi un mese di tira e molla, Javier Martinez è stanco. Shaila Gatta da settimane confonde il ragazzone del Grande Fratello, prima è indecisa tra lui e Lorenzo Spolverato, poi vuole lui, dopo lo molla e lo prende in giro alle spalle, all’improvviso ripensa all’ex fidanzato con addominali di marmo, poi torna e dice che le “fa sangue” il pallavolista. Giustamente Javier Martinez non ne può più e ieri notte si è confidato con alcuni gieffini, dicendo di aver deciso di mettere un punto alla conoscenza con Shaila (ma sarà davvero così?). Javier Martinez: “Io voglio le porte aperte e non un piccolo spiraglio”. “Questa è una scelta che fa male, è una scelta, che dispiace ma è dovuta. Per quanto ci posso ballare e parlare, ma basta. Se mi lasci uno spiraglio io non ci entro in quella porta, ho bisogno di una porta spalancata. Non voglio gli spiragli e la confusione. Biccy.it - Javier Martinez spiazza i gieffini: “Una scelta che fa male, ma è dovuta” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo quasi un mese di tira e molla,è stanco. Shaila Gatta da settimane confonde il ragazzone del Grande Fratello, prima è indecisa tra lui e Lorenzo Spolverato, poi vuole lui, dopo lo molla e lo prende in giro alle spalle, all’improvviso ripensa all’ex fidanzato con addominali di marmo, poi torna e dice che le “fa sangue” il pallavolista. Giustamentenon ne può più e ieri notte si è confidato con alcuni, dicendo di aver deciso di mettere un punto alla conoscenza con Shaila (ma sarà davvero così?).: “Io voglio le porte aperte e non un piccolo spiraglio”. “Questa è unache fa, è una, che dispiace ma è. Per quanto ci posso ballare e parlare, ma basta. Se mi lasci uno spiraglio io non ci entro in quella porta, ho bisogno di una porta spalancata. Non voglio gli spiragli e la confusione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Shaila Gatta al GF ci ripensa e torna da Javier Martinez - lui a Lorenzo Spolverato : “Non cambio idea” - L'ex velina, dopo il confronto con il pallavolista argentino, sembra intenzionata ad un riavvicinamento con lui: "Sono stata stupida, mi fa bollire il sangue". Al Grande Fratello le dinamiche tra Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez continuano a tenere banco. Javier, però, confessa al "rivale in amore" Lorenzo Spolverato le sue perplessità sull'atteggiamento della ragazza. (Fanpage.it)

Volano messaggi sulla casa del GF : due aerei per Javier Martinez e Shaila Gatta - . Due aerei sfrecciano sulla casa: “POROTOS A FUEGO LENTO #SHAVIERS” Ieri sera Shaila Gatta e Javier Martinez hanno avuto modo di parlare a lungo. Così i fan si sono divisi schierandosi anche sulla possibilissima coppia Javier-Shaila. I fan del reality show non risparmiano il loro affetto per gli inquilini. (361magazine.com)

Grande fratello 25 : Shaila Gatta cambia ancora idea e ammette cosa prova per Javier Martinez - Shaila Gatta e Javier Martinez si sono confrontati nuovamente sui loro sentimenti nella casa del Grande Fratello 25 e sembra che la loro frequentazione lasciata in sospeso possa riprendere. Nel dettaglio, nell’attesa generale per la nuova puntata al reality di Canale 5, il bel pallavolista trova modo e tempo per parlare a cuore aperto all’ex veline di Striscia la Notizia. (Anticipazionitv.it)