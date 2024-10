Italia, Frattesi: “Con Israele partita fondamentale. Pellegrini? Bisogna tenerselo stretto” (Di sabato 12 ottobre 2024) Il centrocampista azzurro ha parlato a due giorni dal match di Nations League La partita di Nations League contro Israele è "importantissima. Dobbiamo continuare a esser primi nel girone sperando che Francia e Belgio possano pareggiare". Lo dice il centrocampista azzurro Davide Frattesi, a due giorni dal match. "I tre punti ci permetterebbero di fare Sbircialanotizia.it - Italia, Frattesi: “Con Israele partita fondamentale. Pellegrini? Bisogna tenerselo stretto” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il centrocampista azzurro ha parlato a due giorni dal match di Nations League Ladi Nations League controè "importantissima. Dobbiamo continuare a esser primi nel girone sperando che Francia e Belgio possano pareggiare". Lo dice il centrocampista azzurro Davide, a due giorni dal match. "I tre punti ci permetterebbero di fare

Italia - le idee di Spalletti per la partita contro Israele : Retegui confermato - Maldini e Zaniolo… - La Nazionale azzurra si prepara per la quarta giornata di Nations League tra conferme e novità Il pareggio dell’Italia contro il Belgio ha lasciato l’amaro in bocca. Il cartellino rosso di Pellegrini ha complicato una partita che gli Azzurri avevano a larghi tratti dominato portandosi sul 2-0. Secondo la prima pagina del QS, Luciano Spalletti […]. (Calcionews24.com)

Prossima partita Italia in Nations League - quando e dove gioca contro Israele : data e orario - L’Italia stasera scenderà in campo contro il Belgio e tornerà in campo per la successiva partita della Nations League 2024-2025 contro Israele: si giocherà al Bluenergy Stadium di Udine lunedì 14 ottobre con fischio d'inizio alle ore 20:45.Continua a leggere . (Fanpage.it)

De Toni concede il patrocinio alla partita Italia – Israele del 14 ottobre - La speranza – l’auspicio di De Toni – è che l’invito venga colto anche dalle altre istituzioni chiamate in causa, come già fatto dall’Arcivescovo di Udine Mons. “Per questo motivo mi auguro che la collaborazione con Rondine diventi un’occasione di dinamismo anche per la politica, che non può stare ferma su posizioni conflittuali, ma si deve necessariamente fare portatrice di un messaggio di ... (Udine20.it)