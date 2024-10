Terzotemponapoli.com - Il Napoli tra rinnovi e probabili addii

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ilè chiamato ancora ad importanti manovre di mercato. Il Mattino, nell’edizione odierna, parla di problemi per il rinnovo di Meret. Simeone, poco utilizzato da Conte, chiederebbe la cessione in vista di Gennaio, mentre la Juventus potrebbe avanzare richieste per Raspadori. Di seguito quanto scrive il quotidiano napoletano., problemi per il rinnovo di Meret Come riporta Il Mattino, non è ancora arrivata la fumata bianca per il rinnovo di Alex Meret, portiere del: “Meret, se non rinnova entro dicembre, rischia di potersi liberare a zero: un caso che, fino ad adesso, non è stato particolarmente spinoso, ma con Pastorello (incontro previsto dopo la sosta) sembra essere finiti in un vicolo cieco”.