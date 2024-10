Il guzheng oggi all’Ora del concerto (Di sabato 12 ottobre 2024) oggi pomeriggio alle 17 al Palazzo della musica di via Santa Trinita primo appuntamento de L’ora del concerto, la rassegna organizzata della Scuola Verdi e dalla Camerata, giunta alla 35esima edizione. Il pubblico avrà modo di apprezzare le sonorità di uno strumento cinese, il guzheng, una cetra di antichissima tradizione, grazie al Duo Yin e Yang formato da Federico Santini, al pianoforte e Siyun Shen (nella foto), al guzheng. In programma si alterneranno brani al pianoforte di Béla Bartók e dello stesso Santini, a brani in duo del repertorio folklorico cinese. La formazione Yin e Yang Ensemble nasce nell’autunno 2018 con la volontà di avvicinare la cultura musicale orientale, in particolar modo quella cinese, rielaborandola e fondendola con gli elementi tipici della musica occidentale. Lanazione.it - Il guzheng oggi all’Ora del concerto Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024)pomeriggio alle 17 al Palazzo della musica di via Santa Trinita primo appuntamento de L’ora del, la rassegna organizzata della Scuola Verdi e dalla Camerata, giunta alla 35esima edizione. Il pubblico avrà modo di apprezzare le sonorità di uno strumento cinese, il, una cetra di antichissima tradizione, grazie al Duo Yin e Yang formato da Federico Santini, al pianoforte e Siyun Shen (nella foto), al. In programma si alterneranno brani al pianoforte di Béla Bartók e dello stesso Santini, a brani in duo del repertorio folklorico cinese. La formazione Yin e Yang Ensemble nasce nell’autunno 2018 con la volontà di avvicinare la cultura musicale orientale, in particolar modo quella cinese, rielaborandola e fondendola con gli elementi tipici della musica occidentale.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morta in un incidente mentre torna dal concerto di Geolier : oggi l'ultimo saluto a Martina - Lutto a Casoria che si prepara per l'ultimo saluto alla giovane Martina Guasco. La 19enne ha perso la vita mentre era in auto assieme ad un'amica, di ritorno dal concerto Red Bull 64 bars live 2024 di Geolier a Scampia, La smaert sulla quale viaggiavano, all'altezza della strada comunale Cupa... (Napolitoday.it)

Foggia : domenica concerto “Dal nuovo mondo” Musica civica - Il Largo è uno dei momenti più struggenti, evocando vasti paesaggi e una profonda nostalgia, mentre lo Scherzo introduce ritmi vivaci e danzanti. Inoltre, Musica Civica gode delle sovvenzioni del Ministero della Cultura e di numerosi partner e sponsor come Hergo Renewables S. Come direttore ospite ha lavorato con numerosissime orchestre tra le quali l’Orchestra Sinfonica di Anversa, l’Orchestra ... (Noinotizie.it)

"Per cosa è conosciuto oggi Elon Musk". Alan Friedman - giù insulti dal palco : sconcerto in platea | Video - "Oggi Musk è conosciuto soprattutto come il badante di Trump". L'evento, che si tiene a Chia (Cagliari) dal 25 fino al 27 settembre, fa il punto sulle strategie per sostenere artigiani e Pmi nel risparmio sui costi di elettricità e gas, anche puntando su efficienza e sostenibilità ambientale. Cosi il giornalista Alan Friedman, parlando della situazione Usa e delle presidenziali americane, sul ... (Liberoquotidiano.it)